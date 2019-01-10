《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣匯率大漲，在岸、離岸人幣雙雙升穿６﹒８關口。人民
幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６０點子，隨後升幅擴闊，現報６﹒７９３５，大漲
３９５點子，升穿６﹒８關口。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今早高開４１點子，隨後回落低見６﹒８２４４，目前再度回
升１８８點子，報６﹒７９４２，同樣升穿６﹒８關口。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１６０，較上個交易日大幅上調３６６點子，為２０１８
年８月３０日以來逾４個月新高。（ｂｉ）
10/01/2019 11:31
【聚焦人幣】在岸人幣漲３９５點子穿６﹒８關，離岸升１８８點子
《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣匯率大漲，在岸、離岸人幣雙雙升穿６﹒８關口。人民
幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６０點子，隨後升幅擴闊，現報６﹒７９３５，大漲
３９５點子，升穿６﹒８關口。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今早高開４１點子，隨後回落低見６﹒８２４４，目前再度回
升１８８點子，報６﹒７９４２，同樣升穿６﹒８關口。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１６０，較上個交易日大幅上調３６６點子，為２０１８
年８月３０日以來逾４個月新高。（ｂｉ）
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