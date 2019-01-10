【聚焦人幣】在岸人幣漲３９５點子穿６﹒８關，離岸升１８８點子

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣匯率大漲，在岸、離岸人幣雙雙升穿６﹒８關口。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６０點子，隨後升幅擴闊，現報６﹒７９３５，大漲

３９５點子，升穿６﹒８關口。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今早高開４１點子，隨後回落低見６﹒８２４４，目前再度回

升１８８點子，報６﹒７９４２，同樣升穿６﹒８關口。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１６０，較上個交易日大幅上調３６６點子，為２０１８

年８月３０日以來逾４個月新高。（ｂｉ）

