《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，連續第四個交易日停逆回購。
公開市場今日有７００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠７００億元，連續
第４個交易日暫停逆回購，共淨回籠３０００億元。
人行行長易綱預告１月下旬實施首次定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作。（ａｃ）
10/01/2019 09:18
【人行收水】人行逆回購四連停，易綱預告１月下旬首推ＴＭＬＦ
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，連續第四個交易日停逆回購。
公開市場今日有７００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠７００億元，連續
第４個交易日暫停逆回購，共淨回籠３０００億元。
人行行長易綱預告１月下旬實施首次定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作。（ａｃ）
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