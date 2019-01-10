【Ａ股維穩】民生銀行溫彬：人行買股容易造成示範效應，不利維穩

《經濟通通訊社１０日專訊》近日有聲音指，央行購買本國股市的ＥＴＦ屬可行，引發市場

爭論。民生銀行首席研究員溫彬對內媒表示，《中國人民銀行法》沒有明確禁止人行投資股市或

者ＥＴＦ，但是從人行的職能定位來看，不應該直接參與股市的投資。人行可通過公開市場投資

國債、政府金融債等，通過債券的買賣調節市場的流動性，是貨幣政策操作的一種工具。如果人

行直接購買股市，很容易在市場帶來示範效應，不利於資本市場穩定，會引起市場波動性，不利

於市場價格的發現，也不利於人行貨幣政策目標實施和執行。（ｅｙ）

