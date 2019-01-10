【呵護民企】江西成立首隻紓困基金，首期將投放６億元人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》江西證監局公布，江西轄區首隻紓困基金「江西國資創新發展

基金」日前在中國證券投資基金業協會完成備案，基金備案規模３０億元人民幣，首期已完成６

億元人民幣的募集，並將於近期投放市場。（ｅｙ）

