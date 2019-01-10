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10/01/2019 09:31

【聚焦數據】中國１２月ＣＰＩ同比漲１﹒９％，低於市場預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，去年１２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同
比上漲１﹒９％，低於市場預期的２﹒１％，同比漲幅創６個月最低。２０１８年全年ＣＰＩ同
比漲２﹒１％。
　　其中，城市同比上漲１﹒９％，農村上漲１﹒９％；食品價格上漲２﹒５％，非食品價格上
漲１﹒７％；消費品價格上漲１﹒７％，服務價格上漲２﹒１％。
　　去年１２月食品價格上漲２﹒５％，漲幅與上月相同，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４８個百分點
；非食品價格上漲１﹒７％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒３８個百
分點。
　　在食品中，鮮果和鮮菜價格分別上漲９﹒４％和４﹒２％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒２６
個百分點；牛肉和羊肉價格分別上漲６﹒６％和１２﹒２％，禽肉和水產品價格分別上漲５﹒４
％和２﹒０％，上述四項合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１８個百分點；豬肉和雞蛋價格分別下降
１﹒５％和１﹒４％，合計影響ＣＰＩ下降約０﹒０５個百分點。
　　在非食品中，居住價格上漲２﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４８個百分點；汽油和柴油價
格由上月分別上漲１２﹒８％和１４﹒２％轉為下降０﹒５％和０﹒３％。扣除食品和能源價格
的核心ＣＰＩ同比上漲１﹒８％，漲幅與上月相同。（ｂｉ）

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