【數據解讀】統計局：上月ＣＰＩ漲幅回落，非食品價格降幅擴大

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，去年１２月ＣＰＩ同比上漲１﹒９％，低於

市場預期的２﹒１％，同比漲幅創６個月最低。ＰＰＩ同比漲０﹒９％，遠遜於市場預期的

１﹒６％，同比增速更創２０１６年９月以來最低。

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，去年１２月ＣＰＩ上漲１﹒９％，漲幅比上月回

落０﹒３個百分點。其中，食品價格上漲２﹒５％，漲幅與上月相同，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒４８個百分點；非食品價格上漲１﹒７％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上

漲約１﹒３８個百分點。

從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒３％轉為持平。其中，食品價格由上月下降轉為上漲１﹒

１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２１個百分點；非食品價格下降０﹒２％，降幅略有擴大，影響Ｃ

ＰＩ下降約０﹒１８個百分點。

ＰＰＩ方面，繩國慶指出，ＰＰＩ環比降幅擴大，同比漲幅回落較多。從環比看，ＰＰＩ下

降１﹒０％，降幅比上月擴大０﹒８個百分點。其中，生產資料價格下降１﹒３％，降幅比上月

擴大１﹒０個百分點；生活資料價格由上月微漲０﹒２％轉為持平。從調查的４０個工業行業大

類看，價格上漲的有１２個，持平的有５個，下降的有２３個。在主要行業中，降幅擴大的有石

油和天然氣開採業，下降１２﹒９％，比上月擴大５﹒４個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工

業，下降７﹒６％，擴大４﹒３個百分點。

從同比看，ＰＰＩ上漲０﹒９％，漲幅比上月回落１﹒８個百分點。其中，生產資料價格上

漲１﹒０％，漲幅比上月回落２﹒３個百分點；生活資料價格上漲０﹒７％，回落０﹒１個百分

點。在主要行業中，漲幅回落的有石油和天然氣開採業，上漲４﹒５％，比上月回落１９﹒９個

百分點。（ｂｉ）

