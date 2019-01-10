【數據解讀】大摩華鑫：通脹臨下行壓力，財政政策發力或待兩會後

《經濟通通訊社１０日專訊》摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，去年１２月內地

通脹數據不及預期，部分驗證了對大宗商品快速下行將帶來通脹整體降溫的猜測，內外需求走弱

也持續壓制通脹表現。考慮到短期內食品價格對ＣＰＩ的支撐效力或提升，春節效應或推動１月

ＣＰＩ小幅回升至２％左右，後續需關注環保限產政策放鬆後的逐級傳導及豬肉價格的回暖。

由於商品價格的波動傳導至ＰＰＩ需要一定時間，預計本輪價格下跌或將更充分反映在１月

份ＰＰＩ同比表現中，考慮到原油價格仍處在低位震盪，加上翹尾和新漲價因素進一步降低，一

季度可能是未來一年ＰＰＩ的高點，預計１月份ＰＰＩ同比將回落至０﹒５％左右。



＊通脹面臨下行壓力，財政政策發力或待兩會後＊



章俊又表示，ＰＰＩ與ＣＰＩ剪刀差繼續收窄，通脹或將面臨進一步下行壓力。最近國內通

脹壓力顯著下降，加上美聯儲政策轉向鴿派，帶動美元指數走軟，國內貨幣政策寬鬆的制約因素

減退，政策空間大幅拓寬。考慮到今年一季度經濟下行動能仍較大，而財政政策發力可能要等到

兩會之後的第二季度，因此未來３個月內適度加大貨幣政策寬鬆力度，以支持基建補短板有利於

穩增長政策的實現。

「不確定」是２０１９年全球經濟的主旋律，美聯儲加息路徑和通脹走勢未必一定完全符合

目前市場的預期，去年的經驗告訴我們宏觀政策的大幅轉向，對實體經濟的負面影響不言而喻，

因此政策制定者需提升政策執行的前瞻性和靈活性。就貨幣政策而言，政策力度不宜過度寬鬆，

而政策的重心還是應該聚焦打通貨幣政策傳導機制來把流動性引入實體經濟。（ｂｉ）

