【數據解讀】交行：ＰＰＩ或重現負增長，工業通縮時隔兩年再現

《經濟通通訊社１０日專訊》中國去年１２月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據均低於預期，其中ＣＰＩ

同比漲１﹒９％，低於市場預期的２﹒１％，創半年低位；ＰＰＩ同比僅上漲０﹒９％，遠低於

市場預期的１﹒６％，並創出２０１６年９月以來，逾兩年新低。

交通銀行金融研究中心唐建偉表示，去年全年ＣＰＩ同比平均上漲２﹒１％，漲幅比上年有

所上升，但ＣＰＩ同比已連續七年低於３％，連續五年徘徊在２％左右。這已充分證明在中國經

濟增速放緩的過程中，有關通脹或者滯脹的擔憂都是杞人憂天。沒有需求的拉動，中國已經不太

可能出現高通脹了。

考慮到２０１９年內外需求放緩的壓力較大，因此ＣＰＩ同比可能再次回落到２％以下，估

計在１﹒８％左右。通脹不是中國經濟運行的主要矛盾，需求放緩才是中國經濟現階段面臨的主

要矛盾。



＊ＰＰＩ或重現負增長，工業通縮時隔兩年後再現＊



唐建偉又指，１２月ＰＰＩ上漲０﹒９％，環比漲幅回落１﹒８個百分點，同比增速為

２０１６年９月以來最低。受基數較高的因素影響，但更多的反應出當前工業經濟運行中需求不

足的問題。結合前期公布的１２月份ＰＭＩ數據中，主要原材料購進價格指數已從上個月的

５０﹒３％快速回落至４４﹒８％的不景氣區間，預計ＰＰＩ很可能在下月就會重新出現負增長

，工業領域的通縮將在時隔兩年後再次出現。（ｂｉ）

