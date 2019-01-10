【ＦＯＣＵＳ】貿談「豪買」難掩結構分歧，關注四中全會政策窗口

【ＦＯＣＵＳ】自副貿易代表Ｇｅｒｒｉｓｈ為首的美國代表團周三（９日）傍晚離京，市

場即熱切期待中美就此輪副部級貿易談判的共同聲明。惟美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）當日

深夜、中國商務部周四（１０日）清晨各自發布不到兩百字、短至三句話的聲明，暗示雙方雖取

得適度進展（ｍｏｄｅｓｔ ｐｒｏｇｒｅｓｓ），但棘手問題仍欠顯著突破（ｍａｊｏｒ

ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ）。

另一邊廂，例行每年初召開的地方兩會近期罕有齊現會期調整，不約而同避過１月１９日－

２２日，令坊間猜測原本預期去年底召開的中共四中全會或將在此期間揭幕。時值貿戰談判關鍵

階段，加上四中全會素被賦予承上啟下的重大意義，勢再成觀察決策層政策風向的窗口。



＊歐亞集團：京借採購減結構改革壓力＊



儘管中美官方聲明極盡簡短，但仍可從字裡行間推測今次談判分為兩大主線－－「貿易問題

」和「結構性問題」。就前者而言，雙方就中國「大量（ａ ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ

ａｍｏｕｎｔ）」採購美國農產品、能源、製成品及其他產品和服務料取得不錯進展；但就後者

而言，美方關注的強制技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網絡攻擊和出於商業目的的網絡

竊取商業機密等，顯然分歧仍頗大。

政策風險諮詢公司歐亞集團（Ｅｕｒａｓｉａ Ｇｒｏｕｐ）發表報告稱，美方聲明的遣辭

用句顯示，北京正在實施積極購買美國商品的策略，以扮演特朗普專注減少中美貿易逆差的角色

，並希望借此減輕推進艱難結構性改革的壓力。

除了結構性問題、尤其是據報在涉及中國對國有企業補貼等方面尚留待更高級別的會談解決

；美方強調的「協議落實情況必須持續檢查和有效執行」，亦是另一爭議點。



＊地方兩會會期調整避１９日－２２日＊



不過，隨著上周央媽宣布降準１個百分點、周三（９日）國務會議宣布再為小微企業減負

２０００億、易綱預告本月下旬將實施首次ＴＭＬＦ（定向中期借貸便利）「放水」、市傳明年

將提高預算赤字率，顯示政府加緊出招應對經濟增長急劇放緩，中國似正加大力度滿足美國在貿

易方面的要求以減輕外圍逆風。

除了據報周一再次購買至少三艘貨船裝載的約１８萬噸美國大豆，令近期採購總數接近１５

艘貨船約９０萬噸，周二（８日）再宣布批准５種美國轉基因農作物進口，其中包括美方申請了

近６年的ＲＦ３油菜籽。

中美均需時公布後續談判安排，而市場普遍預計本月晚些時候，萊特希澤、劉鶴將展開新一

輪內閣級談判。華盛頓智庫美國企業研究院（ＡＥＩ）中國專家Ｄｅｒｅｋ Ｓｃｉｓｓｏｒｓ

預計，能否達成最終協議取決於美國能否接受中國調整經濟模式的承諾。

在鶴叔再度出馬之前，四中全會會否於１９日－２２日召開、並定調下一步貿談或結構性改

革的大方向？官方色彩極濃的微信公眾號「牛彈琴」周四深夜發文：「美方提出的一些結構性訴

求，乍看似乎咄咄逼人，但仔細想想，這正是我們深化改革開放所需要做的」，真箇耐人尋味。

（經濟通通訊社 俞瑾）

