【樓市轉勢】東涌東映灣園兩房累減１６０萬元沽，造價創一年新低

《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，二手市場屢錄減價成交，東涌映灣園剛錄得一

宗低價成交，５座低層Ｅ室，實用面積５１８平方呎，兩房間隔，去年７月未跌市前放盤，叫價

７３０萬元，隨市況下滑，最近減至５９０萬元，最後以５７０萬元沽出，創屋苑兩房單位一年

新低，折合實用呎價１１００４元。

原業主於２０１２年以３７５萬元買入單位，減價１６０萬元沽貨，帳面仍獲利１９５萬元

或５２％。（ｃｙ）

