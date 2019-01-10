《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，二手市場屢錄減價成交，東涌映灣園剛錄得一
宗低價成交，５座低層Ｅ室，實用面積５１８平方呎，兩房間隔，去年７月未跌市前放盤，叫價
７３０萬元，隨市況下滑，最近減至５９０萬元，最後以５７０萬元沽出，創屋苑兩房單位一年
新低，折合實用呎價１１００４元。
原業主於２０１２年以３７５萬元買入單位，減價１６０萬元沽貨，帳面仍獲利１９５萬元
或５２％。（ｃｙ）
10/01/2019 16:37
【樓市轉勢】東涌東映灣園兩房累減１６０萬元沽，造價創一年新低
《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，二手市場屢錄減價成交，東涌映灣園剛錄得一
宗低價成交，５座低層Ｅ室，實用面積５１８平方呎，兩房間隔，去年７月未跌市前放盤，叫價
７３０萬元，隨市況下滑，最近減至５９０萬元，最後以５７０萬元沽出，創屋苑兩房單位一年
新低，折合實用呎價１１００４元。
原業主於２０１２年以３７５萬元買入單位，減價１６０萬元沽貨，帳面仍獲利１９５萬元
或５２％。（ｃｙ）
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