《經濟通通訊社１０日專訊》據ＩＦＲ Ａｓｉａ引述消息報道，微盟集團（０２０１３）
將香港ＩＰＯ發行價定在招股價範圍的底部，共籌集８﹒４５億港元。
中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商－－微盟集團招股價介乎２﹒８至３﹒５港元，發
行約３億股，以每手１０００股為買賣單位，入場費約３５３５﹒３元，預期本１５日在主板上
市。（ｃｙ）
10/01/2019 18:01
【ＩＰＯ反應】微盟集團（０２０１３）以招股價下限定價
《經濟通通訊社１０日專訊》據ＩＦＲ Ａｓｉａ引述消息報道，微盟集團（０２０１３）
將香港ＩＰＯ發行價定在招股價範圍的底部，共籌集８﹒４５億港元。
中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商－－微盟集團招股價介乎２﹒８至３﹒５港元，發
行約３億股，以每手１０００股為買賣單位，入場費約３５３５﹒３元，預期本１５日在主板上
市。（ｃｙ）
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