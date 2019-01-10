【ＩＰＯ反應】微盟集團（０２０１３）以招股價下限定價

《經濟通通訊社１０日專訊》據ＩＦＲ Ａｓｉａ引述消息報道，微盟集團（０２０１３）

將香港ＩＰＯ發行價定在招股價範圍的底部，共籌集８﹒４５億港元。

中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商－－微盟集團招股價介乎２﹒８至３﹒５港元，發

行約３億股，以每手１０００股為買賣單位，入場費約３５３５﹒３元，預期本１５日在主板上

市。（ｃｙ）

