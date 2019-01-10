《經濟通通訊社１０日專訊》前海健康（００９１１）宣布，預料去年收入及溢利減少，上
年度營業額及盈利分別為１﹒９７億元及３５８６﹒１萬元。溢利下跌主因西洋參市場波動，故
集團對西洋參貿易維持保守態度，令西洋參貿易量減少；及西洋參平均售價下跌。
該公司將於３月公布業績。（ｈｍ）
10/01/2019 07:53
【企業盈警】前海健康（００９１１）料去年收入及溢利減少
《經濟通通訊社１０日專訊》前海健康（００９１１）宣布，預料去年收入及溢利減少，上
年度營業額及盈利分別為１﹒９７億元及３５８６﹒１萬元。溢利下跌主因西洋參市場波動，故
集團對西洋參貿易維持保守態度，令西洋參貿易量減少；及西洋參平均售價下跌。
該公司將於３月公布業績。（ｈｍ）
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