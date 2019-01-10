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10/01/2019 07:53

【企業盈警】前海健康（００９１１）料去年收入及溢利減少

　　《經濟通通訊社１０日專訊》前海健康（００９１１）宣布，預料去年收入及溢利減少，上
年度營業額及盈利分別為１﹒９７億元及３５８６﹒１萬元。溢利下跌主因西洋參市場波動，故
集團對西洋參貿易維持保守態度，令西洋參貿易量減少；及西洋參平均售價下跌。
　　該公司將於３月公布業績。（ｈｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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