【企業盈警】前海健康（００９１１）料去年收入及溢利減少

《經濟通通訊社１０日專訊》前海健康（００９１１）宣布，預料去年收入及溢利減少，上

年度營業額及盈利分別為１﹒９７億元及３５８６﹒１萬元。溢利下跌主因西洋參市場波動，故

集團對西洋參貿易維持保守態度，令西洋參貿易量減少；及西洋參平均售價下跌。

該公司將於３月公布業績。（ｈｍ）

