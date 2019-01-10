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10/01/2019 07:53

【企業盈喜】金隅（２００９）料去年多賺最多兩成至３４億人民幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》金隅（０２００９）（滬：６０１９９２）宣布，預計去年淨
利潤為３０億元（人民幣．下同）至３４億元，增加６％至２０％。而扣除非經常性損益的淨利
潤料為２５億至２９﹒３億元，上升２０％至４０％。上年度淨利潤為２８﹒４億元。
　　該公司表示，發盈喜主因水泥和熟料綜合銷量增加，而綜合售價同比漲幅較大，故營業收入
上升，毛利率亦有所提升；房地產企業結轉面積同比增加６萬平米，同時結轉毛利率增長。
（ｈｍ）

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