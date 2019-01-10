《日入而息》小米股價跌穿１０元，內地經濟數據遜通縮風險增

《今天重點》﹡中國１２月ＣＰＩ同比漲１﹒９％，低於市場預期；中國１２月ＰＰＩ僅漲

０﹒９％遠遜預期，創逾兩年低

﹡競爭委員會調查多家貨櫃碼頭公司合組聯盟；香港海港聯盟表示有信心新組

織符合《競爭條例》

﹡小米（１８１０）股價跌穿１０元，多間大行削目標價



《即日市況》﹡中生製藥飆１１％，港股反覆漲５９點收２６５２１五連升



《深滬股市》﹡經濟數據遜通縮風險增，滬綜指收跌０﹒３６％



《美元匯價》﹡美匯指數短期技術反彈，中線料下試９３﹒８；歐元最新報１﹒１５２７╱

３２，日圓最新報１０８﹒１４╱１７



《公司業績》﹡迅銷（０６２８８）公布首財季盈利同比下降６﹒４％

﹡國聯證券（０１４５６）１２月淨虧損擴大至８３５９萬元人民幣

﹡晨訊科技（０２０００）去年收入減少２７％至２３﹒８億元

﹡東方証券（０３９５８）１２月錄５７９﹒６萬元人民幣虧損

﹡中國銀河（０６８８１）去年１２月純利大增７﹒４倍至６﹒３億元人民幣



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）委任盧偉冰為集團副總裁，料有助拓展印度市場；小米

推全新獨立電商品牌「紅米」，旗下首款新機售價９９９人幣起

﹡中生製藥（０１１７７）旗下抗感染治療藥物獲國家註冊批件

﹡中國水業（０１１２９）中止出售垃圾填埋氣綜合利用項目

﹡中國生物科技（０８０３７）與美癌症基因檢測公司組合營，並購其股權

﹡中國金洋（０１２８２）附屬向關連方購入金融附屬公司餘下兩成股權，共

涉２億元

﹡宇華教育（０６１６９）擬發９﹒４億元換股債

﹡有線寬頻（０１０９７）供股及包銷計劃遭否決

﹡保誠（０２３７８）與大華銀行續訂區域戰略銀行保險聯盟，擴至越南

﹡美力時（０１００５）斥１﹒９億元收購越南峴港土地發展物業

﹡彩客化學（０１９８６）得悉股價下跌，澄清集團運營正常

﹡智易（０８１００）出售匯財９﹒３％股權套現９１０萬元

﹡新地（０００１６）十二商場去年營業額升兩成至１８８億，料首季營業額

升１６％

﹡據報香港航空洽談與國泰航空（００２９３）股權合作

﹡匯豐梁兆基稱銀行業未來去向非實體化，銀行分行或消失

﹡莎莎（００１７８）第三財季營業額跌２％，港澳同店銷售降３﹒７％

﹡友佳（０２３９８）去年銷售額按年跌７％至１２﹒０５億元人民幣

﹡中國能源建設（０３９９６）去年新簽合同額升４％，超越年度目標

﹡遠東環球（００８３０）新簽合約額升近１５％超標完成，今年目標５０億

﹡微盟集團（０２０１３）以招股價下限定價



《國企紅籌》﹡國航（００７５３）３月起暫停兩條澳州航線

﹡中國建築（０３３１１）去年新簽合約額升１６﹒５％

﹡華電福新（００８１６）去年１２月發電量按年增５﹒６％



《神州民企》﹡報道指騰訊（００７００）夥《英雄聯盟》開發商組合資拓電競業務

﹡興業太陽能（００７５０）境內違約貸款逾７億元人民幣，貸款人不擬要求

立即償還

﹡寶龍地產（０１２３８）去年全年合約銷售額增９６﹒５％，單計１２月則

升２９％



《中國要聞》﹡統計局表示上月ＣＰＩ漲幅回落，非食品價格降幅擴大

﹡工信部與太保集團簽戰略協議，拓寬產融合作渠道

﹡上海銀稅信息共享，助力小微民營企業融資

﹡武漢中商擬賣殼予內地傢俬業龍頭居然之家

﹡ｏｆｏ與單車供應商上海鳳凰和解，願意分期償還貨款

﹡巴斯夫與廣東省政府簽協議，湛江建立智慧一體化基地

﹡權健集團旗下天津權健球隊改名，傳被當地足協托管

﹡發改委表示促進風電、光伏發電無補貼平價上網

﹡河南豬肉大王眾品食業債務逾期，母企遭降信用評級

﹡帶量採購時間表確定，１１城將率先享受降藥價成果

﹡人行逆回購四連停，易綱預告１月下旬首推ＴＭＬＦ

﹡美中對補貼等議題仍存分歧，留待更高級別會談解決

﹡福建晉華就於美國竊取商業機密指控做無罪抗辯

﹡商務部表示認真討論購美農產品，結構性問題是磋商重點；中美磋商延時說

明雙方態度嚴肅認真坦誠；特斯拉上海設廠有助推進中國新能源汽車發展；

去年中俄貿易突破１０００億美元創新高

﹡仲量聯行預計上海今年一手樓價穩定，二手樓續承壓；進博會促上海酒店平

均業績提升

﹡江西成立首隻紓困基金，首期將投放６億元人民幣

﹡區塊鏈信息服務管理規定發布，自２月１５日起施行

﹡深圳公安表示已對６２家Ｐ２Ｐ平台立案，追回２３億元

﹡中鋁國際聯合體中標逾２３０億ＰＰＰ項目

﹡工信部副部長會見馬斯克，就新能源車發展交換意見

﹡衛健委表示研究推進國家基本藥物供應保障綜合試點

﹡國家統計局嚴查統計違法，劍指「數字上的腐敗」



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報９７２０﹒６９點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱有土地我們會義不容辭地建公營房屋；政府願意考慮在一地多用

的項目加建停車場；不介意增加醫療券金額，但可能適得其反；推環保政策

最大困難是要市民願作生活上的改變；政府有足夠能力應對外來經濟衝擊；

林鄭月娥形容大灣區的機遇「無限」並已在眼前；林鄭指公務員利益申報有

明文制度，惟無回應有否更變；林鄭認港珠澳大橋人工島未做到地盡其用；

林鄭指立會支持調高長者綜援年齡，跨黨派轟說法不公

﹡張超雄促預算案增長者社區支援，林鄭指要視乎資源

﹡議員質疑不檢控梁振英，林鄭月娥稱檢控工作由律政司負責

﹡多位議員不滿提高長者綜援門檻，林鄭月娥稱非剝奪福利

﹡陳茂波稱現階段不考慮下調利得稅

﹡林子健案押後至下月１８日進行結案陳詞

﹡本港去年二手居屋登記史上最少，料今年買賣續低位徘徊

﹡股通額度全日用８﹒９３億元；滬股通額度全日用９﹒９３億元

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