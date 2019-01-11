《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４００１．９２ 升 １２２．８０點╱０．５１％
標普５００ ２５９６．６４ 升 １１．６８點╱０．４５％
納斯達克 ６９８６．０７ 升 ２８．９９點╱０．４２％
倫敦富時１００ ６９４２．８７ 升 ３６．２４點╱０．５２％
法蘭克福ＤＡＸ １０９２１．５９ 升 ２８．２７點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８０５．６６ 跌 ７．９２點╱０．１６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．３６，歐元兌美元１．１５１０
11/01/2019 07:46
《日出而作》鮑威爾再放鴿，道指漲１２２點五連升，油價連升九日
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４００１．９２ 升 １２２．８０點╱０．５１％
標普５００ ２５９６．６４ 升 １１．６８點╱０．４５％
納斯達克 ６９８６．０７ 升 ２８．９９點╱０．４２％
倫敦富時１００ ６９４２．８７ 升 ３６．２４點╱０．５２％
法蘭克福ＤＡＸ １０９２１．５９ 升 ２８．２７點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８０５．６６ 跌 ７．９２點╱０．１６％
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