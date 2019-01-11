【企業盈警】譽滿國際（０８２１２）料中期虧損按年大增

《經濟通通訊社１１日專訊》譽滿國際（０８２１２）預期，集團截至２０１８年１２月

３１日止六個月將較截至２０１７年１２月３１日止六個月錄得之綜合虧損顯著增加，預期未經

審核簡明綜合虧損淨額主要由於按公平值經損益入帳之金融資產之公平值虧損約１﹒１２億元（

截至２０１７年１２月３１日止六個月：虧損約２７７０萬元），即集團於期內持有之上市證券

之市價大幅下跌。

譽滿國際預期將於１月底公布中期業績。（ｃｓ）

