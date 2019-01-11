【嚟緊炒Ｄ乜】新創建（６５９）業務發展轉趨積極，攻守兼備之選

《嚟緊炒Ｄ乜》２０１８年股價表現最佳的藍籌股中，綜合企業太古Ａ（０００１９）上升

１８％，升幅位居第四，壓倒中電（００００２）和領展（００８２３）兩隻以高息見稱的防守

股。市況欠佳時，綜合企業的投資價值不容忽視。綜合企業新創建（００６５９）去年的股價更

升約２０％，近期業務發展取態轉趨積極，可謂攻守兼備之選。



＊斥鉅資收購富通保險，參建啟德體育園＊



於２０１８年底前，新創建業務發展轉趨積極。新創建首先計劃以２１５億元收購富通保險

全部權益，按富通保險２０１７年除稅後純利９﹒９６億元計算，相當於以２１﹒６倍的往績市

盈率進行收購。目前友邦保險（０１２９９）和宏利金融（００９４５）的往績市盈率都低於

２０倍，新創建的收購作價似乎偏高，但由於富通保險２０１８年第一季及上半年的除稅後溢利

分別增長１３２％及４７％，按２０１８年的未公布盈利計算的收購作價市盈率可能會降低。按

年化保費計算，富通保險為香港第１１大人壽保險公司。新創建一旦成功收購富通保險，保險業

務將會成為該公司第三大盈利來源，並帶來穩健的經常收入。

此外，新創建與大股東新世界發展（０００１７）組成的合營公司（佔２５％權益）獲得啟

德體育園的設計、建造及營運合約。啟德體育園的設計及建造合約金額高達２９９﹒９３億元，

新創建旗下的協興工程將會負責履行建造管理服務，從而獲得固定金額１４億元的報酬。新創建

透過合營公司參與啟德體育園項目所獲得的盈利貢獻未必明顯，最大得益是協興工程獲得工程並

從中獲得現金流。



＊業務分四大類，建築及交通佔比７６％＊



新創建為綜合企業，２０１７至２０１８年度收入增長約１２％至３５１億元，主要業務分

為四大類，建築及交通佔收入７６％，其次為設施管理佔收入１６％，其餘業務為道路和航空，

兩項業務合計只佔收入８％。該公司接近９０％的收入來自香港。２０１７至２０１８年度各項

業務的應佔經營溢利（未計總辦事處及非經營項目前可供分配的溢利）增長８％至約５２億元，

最主要來源為道路，佔３７％，其次為建築及交通佔２３％，航空和物流（透過合營企業經營）

並列為第三大溢利來源，同時佔１３％。各類業務最近兩年表現穩定。香港業務和中國內地業務

分別佔３９％和５０％的應佔經營溢利。股東應佔溢利達到約６１億元，較應佔經營溢利多出約

９億元，主要是出售首都機場（００６９４）的部分權益錄得部分出售及重新計量收益約１９億

元所致。



＊「綜合企業折讓」大和估值１８﹒４元＊



綜合企業的估值通常有「綜合企業折讓」，即估值較各分類業務估值加起來的總和為低。以

新創建為例，大和資本市場在今年１月發出研究報告，就使用了２０％的綜合企業折讓來估計新

創建的價值，得出新創建的每股企業價值為１８﹒４元，作為新創建未來１２個月的目標價。如

果投資者看好香港建築業務或中國道路業務，投資純粹經營相關業務的公司會較投資新創建為佳

，因為建築股或公路股的股價能夠直接反映前景向好。由於新創建持有的業務並無獨立上市，投

資者要是看好整體表現而非個別行業的前景，則可投資新創建。

事實上，綜合企業業務多元化，在經濟不景時反而可互相補足，而且綜合企業通常財力較佳

，能夠安然渡過逆境。新創建２０１８年股價逆市上升，一是年初減持首都機場獲利，有增加派

息憧憬；其次是財政穩健，淨負債比率介乎７％至１３％之間，並且擁有可觀的經常現金流，業

務不會直接受到中美貿易戰影響。



＊建議１６元水平中線吸納，目標１８元＊



展望未來，新創建收購富通保險和參與啟德體育園項目，對業務發展有利。即使新創建的淨

負債比率因此提高至大和資本所指的３０％至３５％，其實仍然屬於健康水平，何況該公司可望

獲得更高現金流量。前高官馬紹祥調任新創建行政總裁，可能有利該公司承接更多政府建築項目

。新世界發展的鄭氏家族第三代開始陸續接手集團業務，於新創建擔任執行董事的鄭志明曾經在

里昂證券擔任分析員，可能會在資本市場大展拳腳，透過收購及分拆業務上市提高新創建的盈利

，新收購的富通保險就具有獨立上市潛力。

投資者現在似乎擔心新創建收購作價偏高，日後淨負債比率上升。新創建股價現在較去年

１２月中的高位１７﹒４元下跌了超過５％。目前新創建股息率約為４﹒８％，實屬攻守兼備之

選，建議在１６元附近的水平中線吸納，目標價為１８元。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列新創建（００６５９）２０１７╱２０１８年度業務收入分布：



業務 年度收入（元） 佔總收入比率

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道路 ２６﹒２４億 ７﹒４７％

航空 １﹒６１億 ０﹒４６％

設施管理 ５５﹒７１億 １５﹒８７％

建築及交通 ２６７﹒６０億 ７６﹒２１％

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總數 ３５１﹒１５億 １００﹒００％

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表列新創建（００６５９）近年業績表現：



業績 １７╱１８年度 １６╱１７年度 １５╱１６年度 １４╱１５年度

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收入 ３５１﹒１５億 ３１３﹒８５億 ２９４﹒９８億 ２４４﹒９２億

（＋１１﹒９％） （＋６﹒４％） （＋２０﹒４％） （＋１４﹒２％）



毛利 ３７﹒８３億 ３６﹒２１億 ３３﹒５３億 ３１﹒５１億

（＋４﹒５％） （＋８﹒０％） （＋６﹒４％） （＋２﹒３％）



淨利 ６０﹒６９億 ５６﹒２９億 ４９﹒１３億 ４４﹒７６億

（＋７﹒８％） （＋１４﹒６％） （＋９﹒７％） （＋３﹒５％）



股息 ７８仙 １４５仙 ６５仙 ６０仙

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＊年結日為６月３０日



表列新創建（００６５９）及部分綜合企業股價表現：



股份 去年第四季以來 今年以來 預測市盈率 預測息率

股價表現 股價表現

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新創建 （００６５９）＋１０﹒１２％ ＋２﹒９９％ １０﹒５４倍 ４﹒７２％

復星國際（００６５６）－２３﹒３３％ －７﹒１９％ ５﹒３３倍 ３﹒７５％

北京控股（００３９２） －２﹒３９％ ＋３﹒２５％ ７﹒２４倍 ２﹒６２％

太古Ａ （０００１９） ＋１﹒１１％ ＋４﹒８４％ ６﹒８１倍 ２﹒９３％

長和 （００００１）－１４﹒２５％ ＋２﹒８６％ ７﹒５９倍 ４﹒１８％



股指

恆生指數 －４﹒３８％ ＋２﹒８１％ １０﹒８３倍 ３﹒７５％

國企指數 －５﹒５０％ －２﹒８４％ ８﹒３２倍 ４﹒０８％

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註：資料截至今日中午收市

