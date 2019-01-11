《經濟通通訊社１１日專訊》優品３６０（０２３６０）首掛開１﹒２４元，較招股價１元
高出２４％，暫成交達１９４２萬股，涉資２３３６萬元。。
不計手續費，每手２０００股賺４８０元。（ｓｃ）
11/01/2019 09:23
《新股掛牌》優品３６０首掛開１﹒２４元，高招股價２４％
《經濟通通訊社１１日專訊》優品３６０（０２３６０）首掛開１﹒２４元，較招股價１元
高出２４％，暫成交達１９４２萬股，涉資２３３６萬元。。
不計手續費，每手２０００股賺４８０元。（ｓｃ）
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