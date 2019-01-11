《經濟通通訊社１１專訊》新加坡休閒食品公司ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）下周
一（１４日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒６元，較招股價０﹒５元高出
２０％，每手１００００股，不計手續費，賺１０００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，同樣報０﹒６元。（ｓｃ）
11/01/2019 16:17
【新股上市】ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ暗盤開０﹒６元，高招股價兩成
《經濟通通訊社１１專訊》新加坡休閒食品公司ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）下周
一（１４日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒６元，較招股價０﹒５元高出
２０％，每手１００００股，不計手續費，賺１０００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，同樣報０﹒６元。（ｓｃ）
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