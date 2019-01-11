【新股上市】ＴＳ　ＷＯＮＤＥＲＳ暗盤開０﹒６元，高招股價兩成

《經濟通通訊社１１專訊》新加坡休閒食品公司ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）下周

一（１４日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒６元，較招股價０﹒５元高出

２０％，每手１００００股，不計手續費，賺１０００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，同樣報０﹒６元。（ｓｃ）

