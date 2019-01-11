港股開報２６６９２點升１７０點，國指漲５３點

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股造好兼連升５日，帶動亞洲市場今早普遍高走，而港

股則繼續發力，其中內房股則因為人民幣抽高而上揚，中海外（００６８８）、潤地

（０１１０９）分別高開３％及２％，另外聯儲局連日「放鴿」，本地地產股亦有支持。恆生指

數開報２６６９２，升１７０點或升０﹒６４％，主板成交４３﹒９２億元。國企指數開報

１０４４７點，升５３點或０﹒５１％。

重磅成分股方面，匯控（００００５）升０﹒５４％，報６５﹒１５元；港交所（００３８

８）升０﹒５１％，報２３５﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒５５％，報３３０﹒８元；中

移動（００９４１）跌０﹒１３％，報７９﹒６５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０５％，

報６７﹒５元。



十隻升跌幅顯著成分股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２７﹒５０元 升３﹒１９％

瑞聲科技（０２０１８） ４５﹒１０元 升２﹒５０％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒４０元 升２﹒４５％

長實集團（０１１１３） ６４﹒６５元 升２﹒３８％

申洲國際（０２３１３） ９５﹒００元 升１﹒９９％



中海油 （００８８３） １２﹒７８元 跌０﹒３１％

中國銀行（０３９８８） ３﹒４１元 跌０﹒２９％

蒙牛乳業（０２３１９） ２４﹒７０元 跌０﹒２０％

中石化 （００３８６） ６﹒０８元 跌０﹒１６％

萬洲國際（００２８８） ６﹒５０元 跌０﹒１５％

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（ｕｌ）

