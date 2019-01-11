《經濟通通訊社１１日專訊》美國財長努欽表示，中國國務院副總理劉鶴很可能於１月稍後
前往華盛頓進行貿易磋商。
他稱，兩國將繼續舉行會談，就如此前美國派代表團到中國協商一樣，希望美國政府停擺不
會影響劉鶴訪美。（ｍｎ）
11/01/2019 08:03
【貿易開戰】努欽：中國副總理劉鶴很可能本月稍後赴美進行磋商
《經濟通通訊社１１日專訊》美國財長努欽表示，中國國務院副總理劉鶴很可能於１月稍後
前往華盛頓進行貿易磋商。
他稱，兩國將繼續舉行會談，就如此前美國派代表團到中國協商一樣，希望美國政府停擺不
會影響劉鶴訪美。（ｍｎ）
|國際動態11/01/2019
亞馬遜貝索斯離婚 妻子或成女首富
|生財有道10/01/2019
【小米倒米】小米股價跌穿10元 多間大行削目標價
|生財有道10/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：小米宜吼反彈沽出止蝕
|FOCUS10/01/2019
【FOCUS】貿談「豪買」難掩結構分歧 關注四中全會政策窗口
|國際動態10/01/2019
特朗普爭建圍牆 未頒布緊急狀態
|生財有道10/01/2019
【豬年運程】蘇民峰：股市入秋見高位，樓市年尾跌定
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰