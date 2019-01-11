【貿易開戰】努欽：中國副總理劉鶴很可能本月稍後赴美進行磋商

《經濟通通訊社１１日專訊》美國財長努欽表示，中國國務院副總理劉鶴很可能於１月稍後

前往華盛頓進行貿易磋商。

他稱，兩國將繼續舉行會談，就如此前美國派代表團到中國協商一樣，希望美國政府停擺不

會影響劉鶴訪美。（ｍｎ）

