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11/01/2019 08:03

【貿易開戰】努欽：中國副總理劉鶴很可能本月稍後赴美進行磋商

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國財長努欽表示，中國國務院副總理劉鶴很可能於１月稍後
前往華盛頓進行貿易磋商。
　　他稱，兩國將繼續舉行會談，就如此前美國派代表團到中國協商一樣，希望美國政府停擺不
會影響劉鶴訪美。（ｍｎ）

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