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11/01/2019 08:28

【貿易開戰】特朗普：美中在貿易問題上取得巨大成功

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普表示，與中國在貿易問題上取得巨大成功，此
前美中兩國官員在北京結束為期３日的貿易談判。
　　特朗普在離開白宮前往美國南部邊境視察時對記者發表上述評論，但他未有詳細闡述。
　　華盛頓已向中國政府提出一連串要求，包括改變中國在知識產權保護、技術轉讓、產業補貼
及其他非關稅貿易壁壘等方面的政策。目前９０日的停火期已經過去約４０日，目前還沒有取得
非常具體的進展。（ｍｎ）

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