《外地經濟》美國上周初申領失業金人數跌幅較預期大

《經濟通通訊社１１日專訊》美國上周初申領失業金人數跌幅大於預期，顯示就業市場繼續

保持強勁，可能進一步緩解對經濟的擔憂。

美國截至１月５日當周初申領失業金人數減少１﹒７萬人，經季節調整後為２１﹒６萬人，

市場原預期只會降至２２﹒５萬人。

初申領失業金人數四周移動均值上周增加２５００人至２２﹒１７５萬人。截至１２月２９

日當周，申請失業金人數增加，因美國政府部分關門而被逼休假的聯邦工作人員申請失業金。

（ｍｎ）

