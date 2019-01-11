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11/01/2019 09:25

【華為風波】挪威政府正考慮是否禁止華為參與５Ｇ基礎設施項目

　　《經濟通通訊社１１日專訊》挪威司法部長表示，正在考慮是否與其他西方國家一樣，拒絕
華為參與當地５Ｇ基礎設施項目。
　　在電訊設備升級之前，挪威政府目前正在討論各項措施，以降低電訊行業潛在的安全風險。
　　由國家控股的挪威電訊（Ｔｅｌｅｎｏｒ）於２００９年與華為簽署第一份重要合將，讓華
為更順利在全球擴張，目前挪威電訊在歐洲及亞洲等地８個國家擁有１﹒７３億用戶。
　　現時挪威電訊及其競爭對手Ｔｅｌｉａ在挪威使用華為生產的４Ｇ設備，並正在測試華為的
５Ｇ網絡設備。（ｍｎ）

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