【停擺僵局】據報白宮考慮宣布國家緊急狀態並動用救災經費建圍牆

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息人士報道，美國白宮正在為宣布進入國家緊急

狀態作準備，總統特朗普有可能動用原來是作為美國救災及防災項目的資金，來修建５００公里

的美墨邊境圍牆。

若最終特朗普宣布進入國家緊急狀態，將令與國會民主黨之間的對峙升級，並有可能會帶來

法律挑戰。（ｍｎ）

