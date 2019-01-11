《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普將不出席１月２２至２５日在瑞士達沃斯舉行
的世界經濟論壇，以處理政府停擺問題。
此前市場預期，特朗普出席論壇時可以與國家副主席王岐山會面，以解決中美貿易緊張關係
。
11/01/2019 11:00
【停擺僵局】特朗普為處理美國政府停擺，將不出席世界經濟論壇
《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普將不出席１月２２至２５日在瑞士達沃斯舉行
的世界經濟論壇，以處理政府停擺問題。
此前市場預期，特朗普出席論壇時可以與國家副主席王岐山會面，以解決中美貿易緊張關係
。
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
|FOCUS11/01/2019
【FOCUS】人幣狂升收復6.77關 「秘密協議」疑雲再起
|專訪11/01/2019
【專訪】Dr.Ng：若美減息令鮑威爾成罪人 危機潛藏十年終爆
|國際動態11/01/2019
亞馬遜貝索斯離婚 妻子或成女首富
|生財有道10/01/2019
【小米倒米】小米股價跌穿10元 多間大行削目標價
|生財有道10/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：小米宜吼反彈沽出止蝕
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰