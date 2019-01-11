【停擺僵局】特朗普為處理美國政府停擺，將不出席世界經濟論壇

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普將不出席１月２２至２５日在瑞士達沃斯舉行

的世界經濟論壇，以處理政府停擺問題。

此前市場預期，特朗普出席論壇時可以與國家副主席王岐山會面，以解決中美貿易緊張關係

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