【脫歐之後】安倍晉三到訪英國，稱完全支持文翠珊脫歐協議

《經濟通通訊社１１日專訊》日本首相安倍晉三到訪英國，並與首相文翠珊會面，會後安倍

表示自己完全支持文翠珊的脫歐協議，認為世界並不想看到無序脫歐的情況出現。

他續指，日本強烈希望進一步發展與英國的密切合作關係，增加對英國的投資，並與英國共

同實現進一步經濟增長。

日本企業在英國的投資超過４６０億英鎊，自英國前首相戴卓爾夫人以來的各屆政府均承諾

為日企提供親商環境。（ｍｎ）

