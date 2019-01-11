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11/01/2019 13:17

【貿易開戰】據報劉鶴將於本月３０至３１日訪問美國進行貿易談判

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息人士報道，中國國務院副總理劉鶴將於１月３
０至３１日訪問美國華盛頓，就貿易問題作進一步談判。
　　據悉，劉鶴將會見美國貿易代表萊特海澤及財政部長努欽，最終訪美時間仍有待公布。
　　此前美國財長努欽表示，劉鶴很可能於１月稍後前往華盛頓進行貿易磋商。（ｍｎ）

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