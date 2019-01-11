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11/01/2019 09:40

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）急跌１０％，配股籌近２０億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌１０﹒０８％，報１１﹒６
元；成交約１﹒７７億股，涉資２０﹒５９億元。
　　碧桂園服務宣布，建議進行股份增補配售，預期規模將為約２﹒５億美元（約１９﹒５億元
），及發行價將為每股約１１﹒６１元至１２元，較前收市價折讓７％至１０％。所得淨額擬約
７０％用於併購；約３０％用於科技與智能化投資、城市服務及增值服務等新業務開拓投資。該
公司已委聘摩根大通作為獨家配售代理，將不會配售予公司的任何關連人士。
　　現時，恆生指數報２６５２８，升７點或升０﹒０３％，主板成交６２﹒９７億元。上證綜
合指數報２５４０，升４點或升０﹒１９％，成交５８﹒７９億元人民幣。

　　表列部分其他物業管理股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中奧到家　　（０１５３８）　　　０﹒７９元　　　無升跌
　　彩生活　　　（０１７７８）　　　４﹒１２元　　　無升跌
　　中海物業　　（０２６６９）　　　２﹒４０元　　　升０﹒４２％
　　綠城服務　　（０２８６９）　　　６﹒２８元　　　升０﹒９６％
　　雅生活服務　（０３３１９）　　１０﹒６０元　　　跌０﹒３８％
　　祈福生活服務（０３６８６）　　　０﹒５７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃｓ）

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