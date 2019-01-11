《異動股》碧桂園服務（０６０９８）急跌１０％，配股籌近２０億

《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌１０﹒０８％，報１１﹒６

元；成交約１﹒７７億股，涉資２０﹒５９億元。

碧桂園服務宣布，建議進行股份增補配售，預期規模將為約２﹒５億美元（約１９﹒５億元

），及發行價將為每股約１１﹒６１元至１２元，較前收市價折讓７％至１０％。所得淨額擬約

７０％用於併購；約３０％用於科技與智能化投資、城市服務及增值服務等新業務開拓投資。該

公司已委聘摩根大通作為獨家配售代理，將不會配售予公司的任何關連人士。

現時，恆生指數報２６５２８，升７點或升０﹒０３％，主板成交６２﹒９７億元。上證綜

合指數報２５４０，升４點或升０﹒１９％，成交５８﹒７９億元人民幣。



表列部分其他物業管理股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中奧到家 （０１５３８） ０﹒７９元 無升跌

彩生活 （０１７７８） ４﹒１２元 無升跌

中海物業 （０２６６９） ２﹒４０元 升０﹒４２％

綠城服務 （０２８６９） ６﹒２８元 升０﹒９６％

雅生活服務 （０３３１９） １０﹒６０元 跌０﹒３８％

祈福生活服務（０３６８６） ０﹒５７元 無升跌

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（ｃｓ）

