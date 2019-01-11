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即市新聞

11/01/2019 16:35

【駐京專電】海通證券前員工違法買賣股票罰１０８６萬禁入市３年

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國證監會公告，海通證券
（０６８３７）（滬：６００８３７）前員工朱益宇因違法持有、買賣股票被罰沒１０８６萬元
（人民幣．下同），同時禁入證券市場３年。
　　公告顯示，朱益宇自２００１年７月入職海通證券，２００３年８月２７日取得中國證券業
執業證書，此後至２０１８年３月２６日一直在海通證券工作。
　　朱益宇配偶的證券帳戶於２００６年９月８日開立於海通證券上海玉田支路營業部，下掛滬
、深股東帳戶各一個。該證券帳戶對應的第三方存管銀行為中國銀行，於２００６年９月７日開
立於中國銀行上海市曲陽支行，網上銀行帳戶註冊於２００９年１２月１２日，手機號碼為朱益
宇手機號碼。
　　涉案期間，朱益宇交通銀行和民生銀行累計轉入１００７﹒５５萬元，佔比８０﹒６９％，
朱益宇配偶轉入７９﹒９０萬元，佔比６﹒４％，以ＡＴＭ轉帳和電話銀行無折存款等方式累計
轉入１６１﹒１４萬元，佔比１２﹒９１％。帳戶的銀證轉帳由朱益宇操作。
　　朱益宇配偶的證券帳戶自２００６年９月８日開戶至２０１８年３月２６日，累計交易股票
３４隻，累計買入金額１１﹒７５億元，累計賣出金額１１﹒８２億元，帳戶盈利５４３﹒７１
萬元（已扣除相關稅費）。
　　中證監沒收朱益宇違法所得５４３﹒７１萬元，並處以５４３﹒７１萬元罰款。同時，對朱
益宇採取３年證券市場禁入措施。

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