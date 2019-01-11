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11/01/2019 16:35

【駐京專電】中證監：去年稽查２０宗典型案例，包括金亞科技等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，２０１８年證監稽查２０宗典型案例。涉及虛假陳訴及中介機構未勤勉盡責案等，包括金
亞科技（深：３０００２８）及華澤鈷鎳（深：０００６９３）違法違規案。

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