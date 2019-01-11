港銀人幣定存息高達６厘，部分門檻低至５萬港元

中美貿易談判現曙光，市場憧憬兩國最終能夠達成協議，刺激去年受壓的人民幣急漲逾

５００點子，每美元兌人民幣升穿６﹒８水平，創近半年以來新高。

存息方面，人民幣定存息顯著高於港元。目前以花旗１個月人民幣定期存款最高息達６厘，

起存額等值２０萬港元；其次為中銀（０２３８８）的７天短期定存，年利率５﹒５厘，入場門

檻更低至等值５萬港元。《香港經濟日報》

