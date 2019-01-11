【企業盈警】惠理（８０６）料去年純利減少８９％至逾２億元

《經濟通通訊社１１日專訊》惠理集團（００８０６）發盈警，預料截至去年１２月底止年

度綜合純利為２﹒２億元，按年減少８９％。

純利減少主要由於大部分相關基金於去年的回報並無超逾以往的新高價或基準回報，令表現

費收入下降；而投資本投資及旗下基金投資並無錄得公平值收益淨額及已變現收益，料虧損淨額

為１﹒７億元。（ｃｈ）

