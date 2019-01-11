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11/01/2019 17:09

【企業盈警】守益控股（０２２２７）料去年溢利顯著下跌

　　《經濟通通訊社１１日專訊》守益控股（０２２２７）發盈警，預料截至去年１２月底止年
度溢利將顯著下跌。
　　公司又表示，仍在處理早前提交的１６份標書中剩餘的唯一一個招標項目，其餘的招標均未
能成功批出。此外，公司已另外提交１２份標書，全部標書總額約２﹒４９億新加坡元。截至目
前，仍在進行的投標項目總額約２﹒６１億新加坡元。（ｃｈ）

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