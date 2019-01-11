《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，全球最大啤酒公司百威英博（ＡＢＩｎＢｅｖ）
正考慮將亞洲業務分拆上市，已與相關人士商討可行性，有機會集資逾５０億美元。
消息人士指，百威英博期望為亞洲業務尋求７００億美元估值，雖然未決定上市地，但香港
是其中一個可能性。（ｃｈ）
11/01/2019 18:15
【新股上市】傳百威英博或將亞洲業務在港上市，集資逾５０億美元
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，全球最大啤酒公司百威英博（ＡＢＩｎＢｅｖ）
正考慮將亞洲業務分拆上市，已與相關人士商討可行性，有機會集資逾５０億美元。
消息人士指，百威英博期望為亞洲業務尋求７００億美元估值，雖然未決定上市地，但香港
是其中一個可能性。（ｃｈ）
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