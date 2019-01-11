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11/01/2019 14:30

【新股上市】傳維亞擬第二季啟動香港ＩＰＯ，集資高達２３億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《ＩＦＲ》引述知情人士報道，維亞生物科技計劃在第二季
度啟動香港ＩＰＯ，集資額約２－３億美元（約１５﹒６－２３﹒４億港元）。獨家保薦人為中
金。
　　維亞生物科技經營一個領先的基於結構的新藥發現技術平台，為全球生物科技及製藥戶的臨
床前階段的創新藥物開發提供藥物發現服務。截至今年８月３１日，公司合共向全球逾３００名
客戶提供服務，研究過逾千個獨立藥物靶標，向客戶交付超過７０００個獨立蛋白結構。
（ｃｌ）

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