【夜期時段】即月期指最新報２６６９９點，升３點，高水３２點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６７０６點，升１０點，高水

３９點，最新報２６６９９點，升３點，高水３２點，合約成交２１３８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４６０點，升３點，高水６點，最新報

１０４５４點，跌３點，低水１點，合約成交５５３張。（ｋｉ）

