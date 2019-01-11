《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６７０６點，升１０點，高水
３９點，最新報２６６９９點，升３點，高水３２點，合約成交２１３８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４６０點，升３點，高水６點，最新報
１０４５４點，跌３點，低水１點，合約成交５５３張。（ｋｉ）
11/01/2019 18:17
【夜期時段】即月期指最新報２６６９９點，升３點，高水３２點
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６７０６點，升１０點，高水
３９點，最新報２６６９９點，升３點，高水３２點，合約成交２１３８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４６０點，升３點，高水６點，最新報
１０４５４點，跌３點，低水１點，合約成交５５３張。（ｋｉ）
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