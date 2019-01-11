【樓市轉勢】東涌東環中層１房戶５２０萬沽，創屋苑一房１年新低

《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，近期新盤紛紛以低價推售，令二手樓價進一步

受壓，近日東涌區屢錄低價成交，東環５Ｂ座中層８室剛以低價沽出，單位實用而積３７８平方

呎，一房間隔，上月初開價５５０萬元，最終減至５２０萬元沽出，減幅５﹒５％，造價創屋苑

一房單位一年新低。

代理指，五日前屋苑一個一房單位以５３０萬元沽出，短短５日樓價下跌１０萬元。原業主

於２０１５年以４１６﹒９萬元買入單位，即使低價沽貨，帳面仍獲利１０３﹒１萬元或２５％

。（ｋｙ）

