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即市新聞

11/01/2019 15:08

【樓市轉勢】東涌東環中層１房戶５２０萬沽，創屋苑一房１年新低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，近期新盤紛紛以低價推售，令二手樓價進一步
受壓，近日東涌區屢錄低價成交，東環５Ｂ座中層８室剛以低價沽出，單位實用而積３７８平方
呎，一房間隔，上月初開價５５０萬元，最終減至５２０萬元沽出，減幅５﹒５％，造價創屋苑
一房單位一年新低。
　　代理指，五日前屋苑一個一房單位以５３０萬元沽出，短短５日樓價下跌１０萬元。原業主
於２０１５年以４１６﹒９萬元買入單位，即使低價沽貨，帳面仍獲利１０３﹒１萬元或２５％
。（ｋｙ）

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