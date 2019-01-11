【企業盈喜】華潤水泥（１３１３）料去年度純利按年顯著增加

《經濟通通訊社１１日專訊》華潤水泥（０１３１３）發盈喜，預期截至２０１８年１２月

底止年度純利按年顯著增加，主要為年內集團的產品售價上升使毛利率較高。該集團水泥產品於

去年１月至１１月的平均售價為３７５﹒２元，較２０１７同期的２９１﹒２元上升

２８﹒８％。（ｋｉ）

