《經濟通通訊社１１日專訊》華潤水泥（０１３１３）發盈喜，預期截至２０１８年１２月
底止年度純利按年顯著增加，主要為年內集團的產品售價上升使毛利率較高。該集團水泥產品於
去年１月至１１月的平均售價為３７５﹒２元，較２０１７同期的２９１﹒２元上升
２８﹒８％。（ｋｉ）
11/01/2019 16:56
【企業盈喜】華潤水泥（１３１３）料去年度純利按年顯著增加
《經濟通通訊社１１日專訊》華潤水泥（０１３１３）發盈喜，預期截至２０１８年１２月
底止年度純利按年顯著增加，主要為年內集團的產品售價上升使毛利率較高。該集團水泥產品於
去年１月至１１月的平均售價為３７５﹒２元，較２０１７同期的２９１﹒２元上升
２８﹒８％。（ｋｉ）
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