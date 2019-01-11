《經濟通通訊社１１日專訊》國華集團（００３７０）發盈警，預期截至去年１２月底止年
度錄得較大虧損，而去年同期則錄得約２４５０萬元溢利淨額。
國華指，該虧損歸因數個原因，一是在２０１７年上半年確認出售於聯營公司之權益之收益
為約２９００萬元，其為非經常性收入；二是在上年底，就持作交易之上市證券投資錄得未變現
公平值虧損約１３００萬元；三是貿易收益大幅減少導致此業務分部的毛利減少約４００萬元。
（ｋｉ）
11/01/2019 18:05
【企業盈警】國華集團（００３７０）料全年錄得較大虧損
《經濟通通訊社１１日專訊》國華集團（００３７０）發盈警，預期截至去年１２月底止年
度錄得較大虧損，而去年同期則錄得約２４５０萬元溢利淨額。
國華指，該虧損歸因數個原因，一是在２０１７年上半年確認出售於聯營公司之權益之收益
為約２９００萬元，其為非經常性收入；二是在上年底，就持作交易之上市證券投資錄得未變現
公平值虧損約１３００萬元；三是貿易收益大幅減少導致此業務分部的毛利減少約４００萬元。
（ｋｉ）
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