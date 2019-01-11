【樓市轉勢】中原ＣＣＬ按周跌１﹒４７％，港九市區樓價跌幅擴大

《經濟通通訊社１１日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ報１７１﹒９２點，按周跌１﹒４７

％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周跌１﹒６５％至１７３﹒０８點，ＣＣＬ

（中小型單位）按周跌１﹒４５％至１７１﹒６９點。ＣＣＬ（大型單位）按周跌１﹒５８％至

１７３﹒１０點。近１８周計，ＣＣＬ累跌８﹒７７％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ跌９﹒４０％，ＣＣ

Ｌ（中小型單位）跌９﹒２０％，ＣＣＬ（大型單位）跌６﹒４９％，顯示豪宅樓價跌幅明顯較

少。



＊新界兩區樓價先後終止連跌，新界東樓價逆市升１﹒５４％＊



港九市區樓價單周跌幅擴大，追回過去落後的跌幅，與新界兩區睇齊。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓ

ｓ按周跌３﹒３６％，九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌２﹒３０％，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周

升１﹒５４％，而新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌０﹒９５％。

以高位回落１８周計，港島累跌８﹒４３％，九龍跌１０﹒６４％，新界東跌１１﹒４１％

，新界西跌７﹒１３％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界兩區樓價先後終止連跌，兼輪流出現連升，

帶動樓價反覆向下。他認為，早前新界西樓價率先反彈２周，本周新界東樓價連升２周，新界兩

區樓價能否企穩是後市走勢關鍵，需密切關注。（ｋｙ）

