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即市新聞

11/01/2019 16:04

【樓市轉勢】中原ＣＣＬ按周跌１﹒４７％，港九市區樓價跌幅擴大

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ報１７１﹒９２點，按周跌１﹒４７
％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ按周跌１﹒６５％至１７３﹒０８點，ＣＣＬ
（中小型單位）按周跌１﹒４５％至１７１﹒６９點。ＣＣＬ（大型單位）按周跌１﹒５８％至
１７３﹒１０點。近１８周計，ＣＣＬ累跌８﹒７７％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ跌９﹒４０％，ＣＣ
Ｌ（中小型單位）跌９﹒２０％，ＣＣＬ（大型單位）跌６﹒４９％，顯示豪宅樓價跌幅明顯較
少。

＊新界兩區樓價先後終止連跌，新界東樓價逆市升１﹒５４％＊

　　港九市區樓價單周跌幅擴大，追回過去落後的跌幅，與新界兩區睇齊。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓ
ｓ按周跌３﹒３６％，九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌２﹒３０％，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周
升１﹒５４％，而新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周跌０﹒９５％。
　　以高位回落１８周計，港島累跌８﹒４３％，九龍跌１０﹒６４％，新界東跌１１﹒４１％
，新界西跌７﹒１３％。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界兩區樓價先後終止連跌，兼輪流出現連升，
帶動樓價反覆向下。他認為，早前新界西樓價率先反彈２周，本周新界東樓價連升２周，新界兩
區樓價能否企穩是後市走勢關鍵，需密切關注。（ｋｙ）

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