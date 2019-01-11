《小傳日記》鮑叔放鴿聲，魚缸六連升；人仔漲勢急，淡友好抑鬱！

《小傳日記》隔晚聯儲局主席鮑威爾（鮑叔）又再「放鴿」，表示對加息會保持耐性，但

縮表仍然會繼續，強調對花旗國嘅債務規模好Ｗｏｒｒｙ，當地魚缸就繼續走高，創五連漲，道

指揚１２２點收報２４００１點；標普指漲１１點報２５９６點；納指升２８點報６９８６點。

香江似乎已經消化完中美關係明朗化嘅消息，今日再次回歸悶局，缸友對鮑叔再「放鴿」歡

喜，魚缸企穩百天線之上，兼連升六日，累積升幅高達１６０２點！魚缸今朝高開１７０點報

２６６９２點，已經係全日兼逾一個月高位，惟其後高位整固，魚缸表現反覆，全日上下波幅僅

有１９７點。

藍戰士之中，兩隻手機設備孖寶有得再升，醫藥佬同車佬無力再上，加上重磅藍戰士表現平

平，而人仔上星期五（４日）就開始見反彈，今日再爆上，在岸、離岸人仔兌美金都有

６﹒７４水平，帶動一眾中資大佬再衝高，最終恆指收升１４５點，升幅約半個巴仙，收報

２６６６７，主板成交８８７﹒０１億銀減少逾７巴仙。國貨收１０４５４，升約半個巴仙或升

６０點。

神州方面，上證收報２５５３，升１８點或升近１巴仙，成交１２２３﹒７６億人仔。



＊ＱＱ三連漲平保亦漸強，賭收未必好賭股急再吐＊



大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）今日唔聲唔聲上返３３０銀關口位，連升３日，兼累

漲半成，野村繼續維持對ＱＱ嘅「買貨」評級，「他屐」睇３８２﹒９７銀，ＱＱ全日升逾半個

巴仙，報３３１﹒２銀，最高見３３４﹒６銀，破上個月嘅高位（約３２８銀）。另一邊廂，大

象（００００５）同ＡＩＡ（０１２９９）就齊齊揚近１巴仙，分別報６５﹒４銀同６７﹒３銀

。平保（０２３１８）今日收復７０銀關口，觸廿天線（約７０﹒１９８銀），全日升逾半舍巴

仙，報６９﹒５５銀，連升３日累漲近半成。

野村今日表示，輕軌路氹線開通後會帶動人流，利好一眾馬交賭佬，不過之前花旗就同佢唱

反調，表示今個月賭收可能要跌，兩個因素權衡之下，缸友似乎Ｂｕｙ花旗多啲，攪到今日賭佬

表現麻麻，一哥銀娛（０００２７）全日唔見近３巴仙，報４８﹒０５銀；新濠國際

（００２００）就唔見多過３巴仙，報１５﹒７２銀；永利馬交（０１１２８）亦蒸發２巴仙，

分別報１６﹒９６銀；澳博（００８８０）就跌逾２巴仙，報６﹒９７銀；美高梅

（０２２８２）跌逾半個巴仙，報１３﹒２２銀。金沙中國（０１９２８）獨升１亳，報

３５﹒６５銀。



＊藥品價格降股價今陪葬，手機設備佬缸友當做寶＊



有知情人士表示，國家藥品「４＋７」帶量採購試點落地時間表已經被確定，１１個試點城

市嘅藥品價格預料有實質性下降。醫藥佬今日手軟腳軟走低，無力再上，中生製藥

（０１１７７）跌近４巴仙，報５﹒４５銀，係表現最差藍戰士。石藥（０１０９３）跟跌逾１

巴仙，報１２﹒０６銀。石四藥（０２００５）仆低半巴仙，報５﹒８３銀。綠葉製藥

（０２１８６）跌逾１巴仙，報５﹒４１銀。

手機設備佬今日有資金撈底「十卜」，舜宇（０２３８２）升近３巴仙，報６８﹒７５銀。

瑞聲（０２０１８）急升半成，報４６﹒２銀，係表現最佳藍戰士。比亞迪電子（００２８５）

就自己微微走低唔夠半個巴仙，報９﹒５銀。



＊房貸利率跌買房有打折，新春銷售爆中航向上拗＊



內房磚頭佬造好，首套房平均利率近兩年嚟首次下跌，意味大家供樓畀嘅錢少咗，今日一眾

內房佬都有好表現，其中中海外（００６８８）升幅最大，揚３巴仙，報２７﹒４５銀。潤地

（０１１０９）同碧桂園（０２００７）跟升近２巴仙，分別報３１﹒２５銀同９﹒３６銀。其

他二線磚頭佬都有得升，世房（００８１３）揚近３巴仙，報２１銀；富力（０２７７７）揚近

半成，報１３﹒３８銀；不過「四條三」恆大（０３３３３）獨跌逾１巴仙，報２１﹒８銀。

幾隻神州鐵鳥連續幾日因為油魔而鏟高，加上人仔今日破咗６﹒８大關，新年預售機票又爆

，加上瑞信認為鐵鳥今年可能會有多３巴仙增長，所以推高佢哋嘅每股收益去到３至３１巴仙，

東航（００６７０）喺該行嘅首選，其次係國航（００７５３）、南航（０１０５５），評級都

係「跑贏孖屐」。所以缸友們今日當然要入手，國航升逾８巴仙，報７﹒２９銀。南航都升咗逾

６巴仙，報５﹒３７銀。東航漲近５巴仙，報４﹒６５銀。



＊物管兩極走碧服跌到嘔，５Ｇ快發牌中興無人踩＊



發展物業管理服務喺神州愈嚟愈受重視，所以物管股有擁躉都不足為奇，例如兩隻半新股新

城悅（０１７５５）同永升生活服務（０１９９５）咁，今日創咗上市新高，前者升逾９巴仙，

報４﹒０１銀，最高見４﹒１銀；後者升近６巴仙，報１﹒９１銀，最高見１﹒９６銀。叻！不

過，「孖屐」就唔太睇好碧桂園服務（０６０９８），事關公司建議抽水大約１９﹒５億銀，缸

友們知道之後當然有理無理掟貨至上，魚缸一開就大插水，無咗一成，食完午飯之後亦無拗腰，

最後埋單唔見超過一成二，報１１﹒２８銀。

５Ｇ相關大佬們就受阿爺工信部部長苗圩表示，加快發放５Ｇ臨時牌照，年中５Ｇ手機就可

以試用，缸友們一貫都大炒神州政策面嘅消息，今次亦唔例外，之前受中美密斟影響嘅中興

（００７６３）一嚟就升咗逾５巴仙，最後升近４巴仙，報１５﹒９８銀。南方通信

（０１６１７）都揚近咗２巴仙，報５﹒０２銀。長飛光纖（０６８６９）就走高近１巴仙，報

２２﹒６銀。順祝各位周末愉快，請請！



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