【貿易開戰】報道指美商務部不擬續簽華為子公司出口許可證

《經濟通通訊社１１日專訊》報道指，美國商務部暗示不會續簽華為美國子公司

Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ的出口許可證，令華為一直無法將部分術從該

公司送回國內。

《華爾街日報》引述知情人士及相關文件報道，美國商務部去年６月通知

Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ，計劃拒絕該公司的出口許可證續簽申請，理由是這涉及國家安全方面的擔

憂，該公司已提出異議。

許可證涉及電訊技術和軟件出口，包括高速數據傳輸技術。（ｈｌ）

