《股市一周》港股本周回暖升足五日，累漲１０４１點

《經濟通通訊社１１日專訊》隨著聯儲局吹「鴿風」，美股隔晚再漲已連升五日，而科技股

則略見反彈，ＦＡＮＮＧ五大科技股支持。港股經歷上周二（２）今年首個交易日「開門綠」大

跌逾７００點後，恆指本周五日全部高收，其中周一（７日）港股升２０９點，受聯儲局主席鮑

威爾突然「轉態」刺激；周二（８日）市場正關注中美在京貿易談判，投資氣氛較為審慎，全日

升３９點；周三（９日）美國總統特朗普表示與中方談判情況理想，加上發改委推國策谷家電及

汽車行業，恆指當日急升５８６點；周四（１０日）中美會談結束，但中國商務部發文模凌兩可

，令大市缺乏方向，最終只升５９點。

今日亞洲股市同樣造好，人民幣中間提升２５０個點子，刺激在岸及離岸人民幣升至

６﹒７４水平，內房股受惠。而臨近春節，不少內地市民已開始提早購票，加上大行唱好航空股

，相關股份急升，但重磅股未見有太大作動，因此恆指最終收報２６６６７點，升１４５點或

０﹒５５％。國企指數收報１０４５４點，升６０點或０﹒５８％。

總結本周，恆生指數累升１０４１點或４﹒０６％。國企指數累升４２５點或４﹒２４％。

日均成交額９８９﹒１１億元。



＊重磅恆指成分股略見支持，手機設備股低位反彈＊



大市氣氛回暖，各大戶亦開始對重磅股開始撈底，匯控（００００５）全周升１﹒６３％，

收報６５﹒４元；港交所（００３８８）升３﹒５２％收報２３５元；騰訊（００７００）急升

６﹒６３％收報３３１﹒２元；中移動（００９４１）漲４﹒１７％報８０元；友邦

（０１２９９）漲６﹒０７％，收報６７﹒３元。

早前蘋果公司表示本季營收或出現負增長，引發手機設備股急跌，但蘋果行政總裁庫克表示

，公司最美好的時代才剛開始，對投資者增強信心，加上今日中國分銷商將ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ

降價刺激購買欲，或有機會引起換機客注意。比亞迪電子（００２８５）本周升３﹒７１％，收

報９﹒５元。通達集團（００６９８）無升跌，收報０﹒７８元。瑞聲科技（２０１８）全周急

升１３﹒３７％，收報４６﹒２元，為升幅最大恆指成分股。舜宇（０２３８２）本周升

１１﹒７９％，收報６８﹒７５元。鴻騰精密（０６０８８）本周升１﹒７５％，收報３﹒４８

元。



＊發改委推動內需，車股家電股齊推上升＊



本周國家發改委副主任寧吉喆表示，今年將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費的措施

，擴大居民消費，市場估計，發改委有機會再複製「家電下鄉」模式刺激消費。家電股方面，海

信家電（００９２１）本周升１１﹒６１％，收報６﹒４４元；創維數碼（００７５１）漲

１２﹒３５％，收報１﹒９１元；ＴＣＬ電子（０１０７０）走高１２﹒０７％，收報３﹒２５

元；海爾電器（０１１６９）亦升８﹒７３％，收報２０﹒５５元。

汽車股經歷驚濤駭浪，本來因銷售數據問題而急被拋售，但發改委一聲令下推國策撐車企之

外，各大行亦開始認為車股或開始見底。吉利（００１７５）本周跌６﹒５７％，收報１１﹒１

元，為跌幅最大恆指成分股。比亞迪（０１２１１）本周升０﹒６４％，收報４７﹒５元。華晨

中國（０１１１４）本周升１４﹒４５％，收報６﹒５８元。東風（００４８９）本周升

６﹒５％，收報７﹒５３元。長汽（０２３３３）全周漲１３﹒５９％，收報４﹒９３元。



＊藥股低殘有大行吹捧，人幣上漲中資航空股全線升＊



早前藥股因為國策問題而被大戶拋售，而本周除了中生製藥（０１１７７）有新藥批文之外

，石藥（０１０９３）亦被大行唱好，認為其２０１９年純利增長達兩至三成，本周藥股當旺。

石藥集團本周升８﹒８４％，收報１２﹒０６元。金斯瑞（０１５４８）本周升４﹒４９％，收

報１１﹒１８元。中生製藥本周升８﹒５７％，收報５﹒４５元。藥明生物（０２２６９）全周

升１６﹒８９％，收報５７﹒８元。

人幣急升，中資航空股債務成本下降，國航（００７５３）全周升１６﹒８３％，報

７﹒２９元，為升幅最大國指股；東方航空（００６７０）亦漲１３﹒４２％報４﹒６５０元；

南方航空（０１０５５）亦急升１６﹒２３％，報５﹒３７元。

新華保險（０１３３６）為本周跌幅最大國指股，挫６﹒２５％收２８﹒５元，市場傳出董

事長兼ＣＥＯ萬峰將不再連任。（ｕｌ）

