儲局放鴿，港股走高１４５點報２６６６７，六連漲累升１６０２點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾再度「放鴿」，指儲局利率政策上可以

處於一個既有耐性也可有彈性的位置，刺激美股隔晚（１０日）拗腰倒升。受「鴿派」言論帶動

，港股今早高開１７０點，報２６６９２點，開市價亦同時為全日最高位，港股連升五日累漲近

１５００點後，升勢略見乏力，更一度最多倒跌２６點，全日低見２６４９４點。

不過，人民幣持續反彈下，內房股、中資金融股及中資航空股見追捧，港股午後大致能維持

升勢，最終港股全日漲１４５點或０﹒５５％，報２６６６７點，並已連升六日累漲１６０２點

。主板成交８８７億元，較昨日增加７﹒３％。

國企指數全日收報１０４５４點，升０﹒５８％或升６０點。

上證綜指報２５５３，上升１８點或上升０﹒７４％，成交１２２３﹒７６億元人民幣。

深成指報７４７４，上升４５點或上升０﹒６１％，成交７４９﹒３１億元人民幣。



＊瑞聲漲半成領漲藍籌，中資航空股急升＊



兩隻藍籌手機設備「孖寶」再有資金撈底，瑞聲（０２０１８）雖遭摩通削目標價，由６０

元降至４５元，維持中性評級，但全日仍反彈５％，報４６﹒２元，為表現最好藍籌。舜宇

（０２３８２）走高２﹒７％，報６８﹒７５元。富智康（０２０３８）升１﹒２２％，報

０﹒８３元。丘鈦（０１４７８）揚１﹒１％，報４﹒６５元。

在岸、離岸人民幣雙雙逼近６﹒７４關，創逾五個月高，內房股獲資金追捧，中海外

（００６８８）升３％，報２７﹒４５元。潤地（０１１０９）漲１﹒９６％，報

３１﹒２５元。碧桂園（０２００７）揚１﹒７４％，報９﹒３６元。恆大（０３３３３）走低

１﹒３６％，報２１﹒８元。融創（０１９１８）軟０﹒４％，報２５﹒１元。

中資航空股同樣受惠人民幣升值，加上農曆新年將至，市場預計會刺激航運需求增長，國航

（００７５３）急升８﹒１６％，報７﹒２９元，為表現最佳國指成分股。東航（００６７０）

漲４﹒９７％，報４﹒６５元。南航（０１０５５）走高６﹒１３％，報５﹒３７元。國泰

（００２９３）亦升１﹒２２％，報１１﹒６４元。



＊內銀內險受資金追捧，醫藥股全線回吐＊



另外，中資金融股持有不少人民幣資產，故人民幣升值有利相關股份表現，郵儲行

（０１６５８）獲摩通升評級，由中性升至增持，現價上升２﹒９％，報４﹒２６元。招行

（０３９６８）揚２﹒０３％，報３０﹒１５元。中信銀行（００９９８）漲１﹒０６％，報

４﹒７８元。建行（００９３９）窄幅升０﹒１５％，報６﹒５８元。工行（０１３９８）揚

０﹒３５％，報５﹒７１元。

內險股方面，新華保險（０１３３６）昨日創近兩年半新低後，今反彈３﹒０７％，報

２８﹒５元。太平（００９６６）急升４﹒３％，報１９﹒９元。平保（０２３１８）漲

０﹒６５％，報６９﹒５５元。人保（０１３３９）揚１﹒６３％，報３﹒１２元。太保

（０２６０１）升１﹒３９％，報２５﹒５元。國壽（０２６２８）反彈０﹒２３％，報

１７﹒４２元。

重磅股全線上揚，匯控（００００５）需就一宗在美國涉嫌操縱債券的訴訟支付３０００萬

美元和解金，惟現價仍升０﹒９３％，報６５﹒４元。港交所（００３８８）升０﹒４３％，報

２３５元。騰訊（００７００）漲０﹒６７％，報３３１﹒２元。中移動（００９４１）走高

０﹒３１％，報８０元。友邦（０１２９９）升０﹒７５％，報６７﹒３元。

醫藥股昨日急升後出現回吐，中生製藥（０１１７７）昨飆近一成二後，現價回吐

３﹒８８％，報５﹒４５元，為表現最差藍籌。石藥（０１０９３）昨日急升近８％，今跌

１﹒３１％，報１２﹒０６元。復藥（０２１９６）軟０﹒６８％，報２２元。藥明生物

（０２２６９）走低０﹒６９％，報５７﹒８元。藥明康德（０２３５９）跌０﹒３７％，報

６７﹒５５元。（ｔｔ）

