《經濟通通訊社１１日專訊》行會通過最低工資增至每小時３７﹒５元！政府宣布，行政長
官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現時每小時３４﹒５元，
調升至每小時３７﹒５元，增幅為３元或８﹒７％。有關公告將於下星期五（１８日）刊憲，並
於２３日提交立法會。在立法會通過後，經修訂的法定最低工資水平將於今年５月１日實施。
勞工及福利局局長羅致光表示，政府已審慎考慮委員會的報告，並認為委員會已透過全面及
持平的討論，適當履行檢討法定最低工資水平的法定職能。（ｃｗ）
11/01/2019 14:25
行會通過最低工資由每小時３４﹒５元提高至３７﹒５元
《經濟通通訊社１１日專訊》行會通過最低工資增至每小時３７﹒５元！政府宣布，行政長
官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現時每小時３４﹒５元，
調升至每小時３７﹒５元，增幅為３元或８﹒７％。有關公告將於下星期五（１８日）刊憲，並
於２３日提交立法會。在立法會通過後，經修訂的法定最低工資水平將於今年５月１日實施。
勞工及福利局局長羅致光表示，政府已審慎考慮委員會的報告，並認為委員會已透過全面及
持平的討論，適當履行檢討法定最低工資水平的法定職能。（ｃｗ）
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