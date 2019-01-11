《鍾之日記》人幣一周狂飆千點，匯改以來最大漲幅

《鍾之日記》１月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美有望月底舉行更高級別貿易談判，外媒透露國務院副總理劉鶴計劃於本月３０及３１日

訪美進行貿易談判。消息令本已漲勢如虹的人民幣，更加如虎添翼，在岸、離岸人民幣曾雙雙收

復６﹒７５關口。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早相繼收復６﹒７８、６﹒７７、６﹒７６三個關口

，午後更收復６﹒７５關，收盤前更一度觸及６﹒７４關口。終收報６﹒７４８２，較上個交易

日４時３０分收盤價漲３４３點子，續創逾５個月新高。而在岸人民幣本周累計大漲１１６３點

子，漲幅達１﹒７％，為２００５年匯改以來最大。

不過，已有分析師警告，中美貿易談判還未完全走出困境，此時此刻市場顯得興奮過頭。同

時，今年中國經濟壓力很大，市場已預料２０１８年ＧＤＰ增長６﹒６％，為１９９０年以來最

低增速，經濟在今年將進一步下跌，路透引述消息人士指，政府計劃將今年經濟增長目標下調至

６－６﹒５％，而去年增長目標為「約６﹒５％」。



＊港股六連漲累升１６０２點＊



美國聯儲局主席鮑威爾再度「放鴿」，指儲局利率政策上可以處於一個既有耐性也可有彈性

的位置，刺激美股隔晚（１０日）拗腰倒升。港股今早高開１７０點，報２６６９２點，為全日

最高位，全日漲１４５點或０﹒５５％，報２６６６７點，並已連升六日累漲１６０２點。主板

成交８８７億元，較昨日增加７﹒３％。

受惠人民幣升值，加上農曆新年將至，中資航空股高飛，國航（００７５３）急升８％，為

表現最佳國指成份股。東航（００６７０）漲４﹒９７％，南航（０１０５５）漲６％。



＊滬綜指全周升１﹒５％，外資繼續流入＊



祖國股市今早窄幅悶升，下午在釀酒股帶動下，滬綜指全日升幅擴大至０﹒７４％，收報

２５５３﹒８３點，累計全周則升１﹒５％。深成指一度倒跌，最終升０﹒６１％。

人行逆回購五連停，本周淨回籠４１００億人民幣逾兩個月高。兩市全日成交２９６２億元

，較上日減少５﹒５％。不過，外資繼續青睞Ａ股，滬股通和深股通今日淨買入４２﹒７億元人

民幣，為連續１０個交易日淨買入。



＊內地ｉＰｈｏｎｅ減價促銷，瑞聲大漲＊



中美副部級貿易談判１０日剛結束，內地ｉＰｈｏｎｅ手機今日即降價，未知是否與貿談結

果有關。

內地兩大電商平台京東和蘇寧分別下調了ｉＰｈｏｎｅ售價。京東方面回應稱，這是得到蘋

果官方通知和授權，蘇寧就指這是年底優惠。

蘋果公司早前因ｉＰｈｏｎｅ的銷情欠佳而首次下調盈利預測，此前亦屢次傳出蘋果公司向

ｉＰｈｏｎｅ的零部件供應商削減部分訂單。蘋果行政總裁庫克表示，下調盈利預測涉多個因素

，包括中國經濟放緩，認為中美貿易糾紛為中國經濟帶來負面影響。市場認為這是對特朗普政府

就中美貿易問題上的警示。

不過，降價無疑能改善銷情，消息面上利好一眾蘋果概念股。瑞聲科技（０２０１８）大漲

５％收報４６﹒２元，收復２０天平均線（約４５﹒５元）是表現最好藍籌；舜宇光學

（０２３８２）亦收升２﹒７％報６８﹒７５元。富智康（０２０３８）升１﹒２％，丘鈦科技

（０１４７８）揚１﹒１％。惟比亞迪電子（００２８５）則微跌０﹒３％，高偉電子

（０１４１５）跌１﹒１％。



＊５Ｇ風頭勢不可擋，中興向前跑＊



工信部部長苗圩表示，今年將加快５Ｇ商用步伐，將開展５Ｇ規模試驗，一些地區將會發放

臨時５Ｇ牌照，今年年中部分企業有望推出供用戶測試使用的５Ｇ手機。

中金公司發表報告指出，苗圩的說話顯示中國正不斷推動５Ｇ建設，５Ｇ最終建設規模或有

提速的可能，財通證券更指出，臨時５Ｇ牌照的發放，將提前開啟５Ｇ大規模網絡建設和商用，

因此今年５Ｇ建設強度將大於預期，運營商新建基站數量將超過１０萬座。無線側投資規模將超

過３５０億元人民幣。

５Ｇ技術作為中國最有可能達成「彎道超車」的領域，尤其是與美國貿易關係愈發緊張的今

年，中國政府的發展決心顯然易見，中興通訊（００７６３）受鼓舞，股價升３﹒６％，報

１５﹒９８元；南方通信（０１６１７）漲２﹒５％，報５﹒０２元。

聯想集團（００９９２）在拉斯維加斯消費電子展中推出與美國威訊無線合作的首款５Ｇ智

能手機ｍｏｔｏ ｚ３，聲稱可以１秒鐘實現５Ｇ，聯想今日股價升１﹒１％，報５﹒４４元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

