《經濟通通訊社１１日專訊》工信部部長苗圩表示，今年將加快進行５Ｇ商業推廣，一些地
區將會發放５Ｇ臨時牌照，年中部分企業有望推出供用戶測試使用的５Ｇ手機。貝通信
（滬：６０３２２０）、天澤信息（深：３００２０９）、麥捷科技（深：３００３１９）、實
達集團（滬：６００７３４）漲停，中興通訊（深：００００６３）升３﹒８％。（ｅｙ）
11/01/2019 09:54
【５Ｇ加速】部分企業年內有望推出５Ｇ手機，中興Ａ漲４％
《經濟通通訊社１１日專訊》工信部部長苗圩表示，今年將加快進行５Ｇ商業推廣，一些地
區將會發放５Ｇ臨時牌照，年中部分企業有望推出供用戶測試使用的５Ｇ手機。貝通信
（滬：６０３２２０）、天澤信息（深：３００２０９）、麥捷科技（深：３００３１９）、實
達集團（滬：６００７３４）漲停，中興通訊（深：００００６３）升３﹒８％。（ｅｙ）
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