  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2019 11:30

【５Ｇ加速】北京市通信管理局：加快推進５Ｇ基礎設施

　　《經濟通通訊社１１日專訊》北京市通信管理局召開會議研究部署今年整體工作，提出要完
成好加快推進５Ｇ基礎設施建設、規範北京市商務樓宇通信配套設施建設與運營相關工作。
　　北京市通信管理局表示，舉行業之力做好２０１９年系列重要通信保障和網絡信息安全保障
工作；重點通過技術支撐提升管理創新。嘗試通過綜合利用反騷擾電話、反電話詐騙、互聯網基
礎信息管理、電話實名制等多個系統平台資源，提高有關工作效率和管理成效。（ｃｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
FOCUS11/01/2019
【FOCUS】人幣狂升收復6.77關 「秘密協議」疑雲再起
專訪11/01/2019
【專訪】Dr.Ng：若美減息令鮑威爾成罪人 危機潛藏十年終爆
國際動態11/01/2019
亞馬遜貝索斯離婚 妻子或成女首富
生財有道10/01/2019
【小米倒米】小米股價跌穿10元 多間大行削目標價
生財有道10/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：小米宜吼反彈沽出止蝕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金