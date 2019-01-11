《經濟通通訊社１１日專訊》北京市通信管理局召開會議研究部署今年整體工作，提出要完
成好加快推進５Ｇ基礎設施建設、規範北京市商務樓宇通信配套設施建設與運營相關工作。
北京市通信管理局表示，舉行業之力做好２０１９年系列重要通信保障和網絡信息安全保障
工作；重點通過技術支撐提升管理創新。嘗試通過綜合利用反騷擾電話、反電話詐騙、互聯網基
礎信息管理、電話實名制等多個系統平台資源，提高有關工作效率和管理成效。（ｃｔ）
11/01/2019 11:30
【５Ｇ加速】北京市通信管理局：加快推進５Ｇ基礎設施
《經濟通通訊社１１日專訊》北京市通信管理局召開會議研究部署今年整體工作，提出要完
成好加快推進５Ｇ基礎設施建設、規範北京市商務樓宇通信配套設施建設與運營相關工作。
北京市通信管理局表示，舉行業之力做好２０１９年系列重要通信保障和網絡信息安全保障
工作；重點通過技術支撐提升管理創新。嘗試通過綜合利用反騷擾電話、反電話詐騙、互聯網基
礎信息管理、電話實名制等多個系統平台資源，提高有關工作效率和管理成效。（ｃｔ）
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