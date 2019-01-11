《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯央行發布最新數據顯示，２０１８年上半年，人民幣在
俄外匯儲備中佔比增至１４﹒７％，而美元在外匯儲備中的佔比就大降，由２０１８年３月底為
的佔比４３﹒７％降至６月底的２１﹒９％。（ｃｔ）
11/01/2019 15:16
【聚焦人幣】俄羅斯央行增加外儲中人民幣佔比
《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯央行發布最新數據顯示，２０１８年上半年，人民幣在
俄外匯儲備中佔比增至１４﹒７％，而美元在外匯儲備中的佔比就大降，由２０１８年３月底為
的佔比４３﹒７％降至６月底的２１﹒９％。（ｃｔ）
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