【聚焦人幣】俄羅斯央行增加外儲中人民幣佔比

《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯央行發布最新數據顯示，２０１８年上半年，人民幣在

俄外匯儲備中佔比增至１４﹒７％，而美元在外匯儲備中的佔比就大降，由２０１８年３月底為

的佔比４３﹒７％降至６月底的２１﹒９％。（ｃｔ）

